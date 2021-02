Il governo geopolitico di Draghi Con gli Usa è special relationship

Il governo (geo)politico di Draghi. Con gli Usa è special relationship (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella lunga schiera di tappeti rossi stesi dalla stampa estera al premier incaricato Mario Draghi c’è anche chi, in questi giorni, soprattutto dagli Stati Uniti, si interroga sul futuro della politica estera italiana sotto la guida di Mr. Bce. Della “geopolitica Draghi” non esiste un manuale né traccia che permetta di ricostruire una vera e propria dottrina. Non sorprende per un uomo che ha passato buona parte della sua vita pubblica alla guida di istituzioni, da Bankitalia alla Banca centrale europea, improntate, almeno da statuto, alla più rigorosa indipendenza. Chi accetta di fare il premier di un Paese G7 e fondatore dell’Ue non può tuttavia non avere in mente una road map, sia pure abbozzata, di dove vuole traghettarlo. Ne è convinto Melvin Krauss, professore emerito di Economia alla New York University, che firma un lungo editoriale sulla ... Leggi su formiche (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella lunga schiera di tappeti rossi stesi dalla stampa estera al premier incaricato Marioc’è anche chi, in questi giorni, soprattutto dagli Stati Uniti, si interroga sul futuro della politica estera italiana sotto la guida di Mr. Bce. Della “geopolitica” non esiste un manuale né traccia che permetta di ricostruire una vera e propria dottrina. Non sorprende per un uomo che ha passato buona parte della sua vita pubblica alla guida di istituzioni, da Bankitalia alla Banca centrale europea, improntate, almeno da statuto, alla più rigorosa indipendenza. Chi accetta di fare il premier di un Paese G7 e fondatore dell’Ue non può tuttavia non avere in mente una road map, sia pure abbozzata, di dove vuole traghettarlo. Ne è convinto Melvin Krauss, professore emerito di Economia alla New York University, che firma un lungo editoriale sulla ...

