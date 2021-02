Il gol perla di James Rodriguez al Manchester United (VIDEO) (Di domenica 7 febbraio 2021) È finita 3-3 tra Manchester United e Everton. Il resoconto lo trovate qui. Una partita che i tifosi dell’Everton non dimenticheranno mai. Non sanno che cosa sia il veleno, eppure hanno una squadra che lotta e combatte fino al 95esimo e agguanta un pareggio più che meritato che li tiene abbondantemente in corsa per l’Europa. Il gol del 3-3 lo ha segnato Calvert-Lewin ma la squadra di Ancelotti ha rimontato due volte in questo match a Old Trafford: La prima da 2-0. E il 2-2 lo ha segnato James Rodriguez con una perla che vale la pena mostrare. Un tiro di sinistro dopo aver stoppato un passaggio di Doucourè: il tutto in pochissimi secondi. Controllo e tiro da maestro. El GOL de James Rodríguez, a un grande y en un templo. ¿Qué fue mejor, el control o la definición? ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) È finita 3-3 trae Everton. Il resoconto lo trovate qui. Una partita che i tifosi dell’Everton non dimenticheranno mai. Non sanno che cosa sia il veleno, eppure hanno una squadra che lotta e combatte fino al 95esimo e agguanta un pareggio più che meritato che li tiene abbondantemente in corsa per l’Europa. Il gol del 3-3 lo ha segnato Calvert-Lewin ma la squadra di Ancelotti ha rimontato due volte in questo match a Old Trafford: La prima da 2-0. E il 2-2 lo ha segnatocon unache vale la pena mostrare. Un tiro di sinistro dopo aver stoppato un passaggio di Doucourè: il tutto in pochissimi secondi. Controllo e tiro da maestro. El GOL deRodríguez, a un grande y en un templo. ¿Qué fue mejor, el control o la definición? ...

