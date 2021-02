Il gol del Papu Gomez è una meraviglia: missile con il Siviglia che spacca la porta [VIDEO] (Di domenica 7 febbraio 2021) Esordio con la maglia del Siviglia per il Papu Gomez e subito un gol, la squadra spagnola è scesa in campo per la partita della Liga spagnola contro il Getafe. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-0, il match non è mai stato in discussione: le reti sono state realizzate da El Haddadi, Gomez e En Nesyri. Il gol del Papu Gomez In particolar modo è stato bellissimo il gol del Papu Gomez che ha chiuso la partita, l’ex Atalanta si è presentato con il botto. La rete è uno spettacolo, tiro dalla distanza che si infila alle spalle del portiere avversario. Grandi complimenti dei compagni per un esordio veramente con il botto. In basso il VIDEO. Papu Gomez si presenta così ?#LaLiga #DAZN ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021) Esordio con la maglia delper ile subito un gol, la squadra spagnola è scesa in campo per la partita della Liga spagnola contro il Getafe. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-0, il match non è mai stato in discussione: le reti sono state realizzate da El Haddadi,e En Nesyri. Il gol delIn particolar modo è stato bellissimo il gol delche ha chiuso la partita, l’ex Atalanta si è presentato con il botto. La rete è uno spettacolo, tiro dalla distanza che si infila alle spalle del portiere avversario. Grandi complimenti dei compagni per un esordio veramente con il botto. In basso ilsi presenta così ?#LaLiga #DAZN ...

