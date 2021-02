“Il giorno in cui ho deciso che non avrei mai subito il ‘taglio'”: la testimonianza di Josephine sulle mutilazioni genitali femminili in Kenya (Di sabato 6 febbraio 2021) “Quando ero molto piccola mia nonna mi portò alla cerimonia di circoncisione di una ragazzina del mio villaggio. Sono rimasta così sconvolta da quello che ho visto che dopo non ho mangiato per una settimana”. Josephine Yicule è un’ assistente sociale che vive nella contea di Narok, in Kenya. Proviene dalla comunità Maasai, dove le mutilazioni genitali femminili (FGM) e i matrimoni precoci sono pratiche ancora oggi molto diffuse. TPI pubblica la sua testimonianza, raccolta dalla onlus WeWorld, con cui Josephine collabora, in occasione della Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili, che ricorre ogni anno il 6 febbraio. “Quel giorno”, continua a raccontare Josephine, “ho ... Leggi su tpi (Di sabato 6 febbraio 2021) “Quando ero molto piccola mia nonna mi portò alla cerimonia di circoncisione di una ragazzina del mio villaggio. Sono rimasta così sconvolta da quello che ho visto che dopo non ho mangiato per una settimana”.Yicule è un’ assistente sociale che vive nella contea di Narok, in. Proviene dalla comunità Maasai, dove le(FGM) e i matrimoni precoci sono pratiche ancora oggi molto diffuse. TPI pubblica la sua, raccolta dalla onlus WeWorld, con cuicollabora, in occasione della Giornata mondiale contro le, che ricorre ogni anno il 6 febbraio. “Quel”, continua a raccontare, “ho ...

