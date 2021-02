Il fair play di Belotti che il destino ha voluto premiare (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Nella grande rimonta del Torino a Bergamo spicca uno straordinario gesto di fair play di Andrea Belotti. Al 33mo, con i padroni avanti di tre reti e i granata in grande difficoltà, il Gallo si è visto assegnare dall'arbitro Francesco Fourneau una punizione dal limite dell'area per una spinta di Cristian Romero, ammonito. Il centravanti della nazionale, però, già al momento della caduta ha segnalato con un gesto eloquente della mano che non era stato toccato e poi lo ha confermato al direttore di gara che ha scodellato la palla mentre la panchina dell'Atalanta applaudiva all'insolito momento di sportività. Qualcuno avrà visto come un segno del destino il rigore assegnato pochi minuti dopo al Toro per un fallo proprio su Belotti che lo ha trasformato dopo la ribattuta di Gollini. L'intervento del ... Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Nella grande rimonta del Torino a Bergamo spicca uno straordinario gesto didi Andrea. Al 33mo, con i padroni avanti di tre reti e i granata in grande difficoltà, il Gallo si è visto assegnare dall'arbitro Francesco Fourneau una punizione dal limite dell'area per una spinta di Cristian Romero, ammonito. Il centravanti della nazionale, però, già al momento della caduta ha segnalato con un gesto eloquente della mano che non era stato toccato e poi lo ha confermato al direttore di gara che ha scodellato la palla mentre la panchina dell'Atalanta applaudiva all'insolito momento di sportività. Qualcuno avrà visto come un segno delil rigore assegnato pochi minuti dopo al Toro per un fallo proprio suche lo ha trasformato dopo la ribattuta di Gollini. L'intervento del ...

