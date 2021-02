Il fair play di Belotti che il destino ha voluto premiare

(Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Nella grande rimonta del Torino a Bergamo spicca uno straordinario gesto didi Andrea. Al 33mo, con i padroni di casa avanti di tre reti e i granata in grande difficoltà, il Gallo si è visto assegnare dall'arbitro Francesco Fourneau una punizione dal limite dell'area per una spinta di Cristian Romero, ammonito. Il centravanti della nazionale, però, già al momento della caduta ha segnalato con un gesto eloquente della mano che non era stato toccato e poi lo ha confermato al direttore di gara che ha scodellato la palla mentre la panchina dell'Atalanta applaudiva all'insolito momento di sportività. Qualcuno avrà visto come un segno delil rigore assegnato pochi minuti dopo al Toro per un fallo proprio suche lo ha trasformato dopo la ribattuta di ...

Mentre la Serie A regala gesti dae siparietti da avanspettacolo, in Serie B esplode fragorosamente la questione arbitrale. Tra i cadetti i la Var e la Goal Line Technology non esistono e i limiti di alcuni arbitri, ...Mentre la serie A regala gesti dae siparietti da avanspettacolo, in serie B esplode fragorosamente la questione arbitrale. Tra i cadetti il Var e la Goal Line Technology non esistono e i limiti di alcuni arbitri, purtroppo, ...Altra giornata di Serie A che volge al termine e tanta ironia sui social per gli eventi andati in scena in campo. Ad essere presi di mira, questa volta, i 501 gol di Ibra, il fair play di Belotti e il ...Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, l'ex-arbitro Paolo Casarin ha commentato ed elogiato la signorilità di Andrea Belotti, protagonista di un gesto di assoluto fair play, in ...