Il Covid ha mandato in crisi il comparto lattiero caseario (Di sabato 6 febbraio 2021) comparto lattiero caseario in ginocchio con il Covid: crollo dei consumi e dei prezzi al produttore secondo quanto denuncia Coldiretti Il lockdown ha messo in difficoltà l’allevamento veneto mettendo a rischio il patrimonio zootecnico. La chiusura del canale della ristorazione, le fake news e il crollo dei prezzi hanno provocato pesanti ricadute sulle stalle. È… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 6 febbraio 2021)in ginocchio con il: crollo dei consumi e dei prezzi al produttore secondo quanto denuncia Coldiretti Il lockdown ha messo in difficoltà l’allevamento veneto mettendo a rischio il patrimonio zootecnico. La chiusura del canale della ristorazione, le fake news e il crollo dei prezzi hanno provocato pesanti ricadute sulle stalle. È… L'articolo Corriere Nazionale.

3dc8 : #KEVINDURANT, a metà partita è stato mandato negli spogliatoi, per protocollo prevenzione salute ecc ecc, praticam… - MargMasc9 : @lellone_ Veramente l'ha deciso il PdR perchè gli altri sono come i bimbi dell'asilo mariuccia. Se non ci fosse sta… - ladyfiriel : L'ente a cui ho fatto domanda per il servizio civile mi ha mandato una mail per informarmi che potrebbero richieder… - _pp_tm_ : Commissari Covid sul mandato a Draghi - AntoninoLoRe : Aumenta l’invenduto e i #beni si svalutano. L’effetto devastante dell’emergenza pandemica sulle procedure esecutive… -