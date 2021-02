Il cortometraggio si guarda in vetrina: “Così la cultura entra nei quartieri della città” (Di sabato 6 febbraio 2021) Piemonte Movie inaugura la rassegna “Too Short To Wait” con performance live nel negozio di San Donato Leggi su lastampa (Di sabato 6 febbraio 2021) Piemonte Movie inaugura la rassegna “Too Short To Wait” con performance live nel negozio di San Donato

Ultime Notizie dalla rete : cortometraggio guarda Guarda in anteprima il video di 'Io non so parlar d'amore' by Beatrice Grannò

Alessandro Macci ha infatti realizzato un videoclip che è quasi un cortometraggio, nel quale io sono attrice e cantante, riuscendo a far trasparire anche la sua visione di questa storia d'amore". ...

Una notte al museo

...di venire rubato dal mio compare Spruzzola durante le riprese abusive di un altro cortometraggio, L'... Guarda caso anche in quella chiesa ci saremmo poi ritrovati proprio io e Arienti. Saltiamo in ...

Il cortometraggio si guarda in vetrina: “Così la cultura entra nei quartieri della città” La Stampa Il cortometraggio si guarda in vetrina: “Così la cultura entra nei quartieri della città”

È l’anticipo del Glocal Film Festival diretto da Gabriele Diverio, che si terrà a marzo e per cui il contenitore dei cortometraggi ha raccolto 106 lavori, fra cui saranno selezionati i titoli da manda ...

Per ora c'è l'annuncio dei giurati, nomi noti dello spettacolo, in

CINEMAPer ora c'è l'annuncio dei giurati, nomi noti dello spettacolo, in attesa di poter confermare che il festival della cinematografia breve si farà in presenza, con ospiti e attori in paese, ...

