Il Cantante Mascherato, puntata 5 febbraio: eliminato Baby Alieno. L'identità

Si è appena conclusa la seconda puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda venerdì 5 febbraio 2021. In questa nuova diretta sono state svelate le identità di due maschere. Ad inizio puntata, infatti, è andata in scena la sfida finale della messa in onda scorsa tra la pecorella e il Baby Alieno. Il pubblico votante da casa ha deciso che a svelare la sua identità doveva essere la maschera della Pecorella.

Il Cantante Mascherato: Chi c'è dietro la maschera del Baby Alieno? Ecco la sua nuova identità

Dopo una puntata decisamente più tranquilla rispetto a quella della settimana scorsa, dove la maschera del Baby Alieno si è dovuta ritirare a causa di ...

RaiUno : ?Giù la maschera anche per #icmBABYALIENO ?? Avevate indovinato? La clip è già su RaiPlay, GUARDA ORA?… - fanpage : #Ilcantantemascherato, giù la maschera: Pecorella è Alessandra Mussolini! - fuoripostoluogo : RT @la_ccb1: Sinceramente il fatto che la rai proponga così spesso un personaggio come la muss0l1n1 (prima i soliti ignoti, poi il cantante… - blogtivvu : #AscoltiTV 5 febbraio, #GFVip contro Il Cantante Mascherato: chi ha vinto? - Saria553 : RT @la_ccb1: Sinceramente il fatto che la rai proponga così spesso un personaggio come la muss0l1n1 (prima i soliti ignoti, poi il cantante… -