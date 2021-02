Il Cantante Mascherato, Baby Alieno eliminato: dentro al costume Gigi e Ross (Di sabato 6 febbraio 2021) Non c’è fortuna per la maschera del Baby Alieno: rimesso in gioco dopo il ritiro della prima puntata, il personaggio è stato eliminato. Dopo il ritiro a sorpresa dei Ricchi e Poveri alla prima puntata de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci ha deciso di rimettere in gioco la maschera del Baby Alieno con dentro due L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 febbraio 2021) Non c’è fortuna per la maschera del: rimesso in gioco dopo il ritiro della prima puntata, il personaggio è stato. Dopo il ritiro a sorpresa dei Ricchi e Poveri alla prima puntata de Il, Milly Carlucci ha deciso di rimettere in gioco la maschera delcondue L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

