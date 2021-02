Il Cantante Mascherato 2021, le maschere della seconda edizione (Foto) (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato 2021, la nuova edizione al via dal 29 gennaio su Rai 1. Ecco le nuove maschere, le Foto, e come funziona. Archiviata l’edizione autunnale piuttosto travagliata di Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci è già al lavoro alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato 2021, un nuovo forma di successo globale, prodotto da Endemol Shine Italy, che tornerà dal 29 gennaio su Rai 1 per cinque puntate, una in più della prima edizione. I concorrenti della seconda edizione saranno nove, invece che gli otto della prima edizione, un concorrente in più che ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 6 febbraio 2021) Il, la nuovaal via dal 29 gennaio su Rai 1. Ecco le nuove, le, e come funziona. Archiviata l’autunnale piuttosto travagliata di Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci è già al lavoro allade Il, un nuovo forma di successo globale, prodotto da Endemol Shine Italy, che tornerà dal 29 gennaio su Rai 1 per cinque puntate, una in piùprima. I concorrentisaranno nove, invece che gli ottoprima, un concorrente in più che ...

