I 49 anni di Bettarini: le dediche di Nicoletta Larini e Simona Ventura (Di sabato 6 febbraio 2021) Stefano Bettarini compie 49 anni, un traguardo importante che ovviamente non è passato inosservato dai fan e dai suoi affetti più cari che oggi ricordano la sua carriera sportiva, prima di quella televisiva. Tra i messaggi social sono apparsi su Instagram gli auguri di Simona Ventura che attraverso le stories ha condiviso una foto di Stefano Bettarini impegnato sui campi di calcio, dove ha speso gran parte della sua gioventù. Bettarini è stato un calciatore professionista nel ruolo di difensore giocando da titolare in diverse squadre italiane e militando anche nella Nazionale nel 2004. Gli auguri social della sua ex moglie Simona Ventura hanno ricordato proprio il suo passato di grande sportivo: Avere una storia, un grande privilegio. Auguri ...

