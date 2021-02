Hoffenheim-Eintracht Francoforte domenica 7 febbraio | ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Si ferma anche Nordtveidt per Hoeness | ospiti al completo

Leggi su infobetting

(Di sabato 6 febbraio 2021) Primo incontrole di questa ventesima giornata di Bundesliga e l’diospita una delle squadre più in forma in questo momento, l’. Non c’è stata storia nell’ultima sfida di campionato contro il Bayern: bavaresi travolgenti che hanno reso ai biancoblu il 4 a 1 subito nella gara di andata. Partita da archiviare subito InfoBetting: Scommesse Sportive e