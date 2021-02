Hockey pista, Serie A1 2021: Lodi a valanga su Grosseto, Forte dei Marmi vince sulla sirena (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli Amatori Wasken Lodi sono sempre più in vetta alla classifica della Serie A1 di Hockey su pista 2021, con la formazione lombarda che nella diciottesima giornata ha superato agevolmente la Edilfox Grosseto per 10-2, grazie alle doppiette di Domenico Illuzzi, Enric Torner ed Elia Cinquini, mentre Forte dei Marmi ha faticato fino all’ultimo secondo prima di aver ragione della Galileo Follonica, siglando il 5-4 ad opera di Davide Moratan. Successo preziosissimo anche per Trissino, che ha avuto la meglio sul Lanaro Breganze per 7-3 in trasferta, con la doppietta di Andrea Brendolin che non è bastata alla Why Sport Valdagno, bloccata sul 2-2 dalla TeamServiceCar Monza, pareggiando proprio sul finale grazie a Marco Ardit. Ancora problemi invece per lo ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli Amatori Waskensono sempre più in vetta alla classifica dellaA1 disu, con la formazione lombarda che nella diciottesima giornata ha superato agevolmente la Edilfoxper 10-2, grazie alle doppiette di Domenico Illuzzi, Enric Torner ed Elia Cinquini, mentredeiha faticato fino all’ultimo secondo prima di aver ragione della Galileo Follonica, siglando il 5-4 ad opera di Davide Moratan. Successo preziosissimo anche per Trissino, che ha avuto la meglio sul Lanaro Breganze per 7-3 in trasferta, con la doppietta di Andrea Brendolin che non è bastata alla Why Sport Valdagno, bloccata sul 2-2 dalla TeamServiceCar Monza, pareggiando proprio sul finale grazie a Marco Ardit. Ancora problemi invece per lo ...

sportvicentino : HOCKEY PISTA - L’Hockey Valdagno femminile domenica a Modena cerca i 3 punti per risalire in vetta e affiancare Mat… - rexforte1 : È saltato fuori ad hoc l'amico miliardario di Putin (come avranno fatto i membri della nomenclatura russa a diventa… - a_salux : @CellaVinaria10 @RobertoRenga Ai tempi si litigava anche con l' hockey pista. - sportvicentino : HOCKEY PISTA SERIE A1 - Català blinda la porta dell' @HockeyTrissino che fa suo il big-match con Lodi - teletext_ch_it : Hockey: Nazionale femminile in pista -