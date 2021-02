Hockey ghiaccio, Alps League 2021: ottima serata per le italiane, spiccano le vittorie di Val Pusteria e Asiago (Di domenica 7 febbraio 2021) Sabato in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Si sono infatti disputate sette partite valevoli per la ventisettesima giornata del torneo: ottima serata per le italiane, che vincono tutte con l’unica eccezione del Cortina. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Val Pusteria supera per 4-2 il Klagenfurt e continua l’inseguimento alla capolista HK Olimpija. I Lupi trovano il doppio vantaggio nel primo end con Hofer e Traversa, vengono raggiunti dalle reti di Kernberger e Kapel e riescono poi a vincere nell’ultimo periodo grazie alle marcature di Andergassen e Carozza. Nelle zone nobili della classifica vi è anche l’Asiago, che asfalta il Lustenau per 7-1. La Misgross va a segno con sette giocatori differenti: Miglioranzi, Tessari, ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Sabato in pista per l’2020-. Si sono infatti disputate sette partite valevoli per la ventisettesima giornata del torneo:per le, che vincono tutte con l’unica eccezione del Cortina. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Valsupera per 4-2 il Klagenfurt e continua l’inseguimento alla capolista HK Olimpija. I Lupi trovano il doppio vantaggio nel primo end con Hofer e Traversa, vengono raggiunti dalle reti di Kernberger e Kapel e riescono poi a vincere nell’ultimo periodo grazie alle marcature di Andergassen e Carozza. Nelle zone nobili della classifica vi è anche l’, che asfalta il Lustenau per 7-1. La Misgross va a segno con sette giocatori differenti: Miglioranzi, Tessari, ...

