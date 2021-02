Highlights Italia-Romania 81-66, basket femminile qualificazioni Europei 2021 (VIDEO) (Di domenica 7 febbraio 2021) L’Italia chiude il proprio cammino nel gruppo D delle qualificazioni degli Europei 2021 di basket femminile con una vittoria. Le azzurre hanno domato la Romania con il punteggio di 81-66, dopo aver trovato resistenza per poco più di due periodi, la squadra di Lardo è riuscita a scardinare le proprie rivali trovando la fuga nel finale. Di seguito la sintesi dell’incontro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) L’chiude il proprio cammino nel gruppo D delledeglidicon una vittoria. Le azzurre hanno domato lacon il punteggio di 81-66, dopo aver trovato resistenza per poco più di due periodi, la squadra di Lardo è riuscita a scardinare le proprie rivali trovando la fuga nel finale. Di seguito la sintesi dell’incontro. SportFace.

