Hanno sciolto i cani? Il Corriere contro la Lega e Salvini al governo | la Maglie bombarda | Un bel vaffa | Guarda

(Di sabato 6 febbraio 2021) Mezza Italia si mette le mani nei capelli all'idea di riavere Matteoale Maria Giovannagode come una matta, sui social, a fustigare le ipocrisie di stampa di centrosinistra e giornaloni al riguardo. Si parte daldella Sera, che dedica un pezzo molto velenoso alla "conversione" degli economisti euro-scettici Alberto Bagnai e Claudio Borghi su un eventuale appoggio dellaaldi Mario Draghi (parlando, appunto, di "spettacolare conversione") e la, voce tra le più autorevoli del sovranismo made in Italy tuona su Twitter. "Ragazzi, come stanno al". Segue a ruota la sferzante intervista del politologo ...

PagliariCarlo : @RPozzolli @pietrogennaro12 @Cardocan1 Si é gasato. Si é 'sciolto' Noi non ci pensiamo mai ma sono 'umani'. La sit… - pierofreddio : @marco_gervasoni @Corriere Come dice la Maglie, al Corriere hanno sciolto i cani - AlfiellaP : @greygooseonice Aria fritta, pure lui. Era al governo mentre hanno rinnovato gli accordi con la Libia, venduto armi… - PsiBologna : @marioricciard18 @pierofassino @GhidoGhidetti @rivistailmulino @pandorarivista @DonzelliEditore Il pci rivoluzionar… - _diana87 : Quindi hanno sciolto il contratto? Liam è un elfo libero #twittamibeautiful -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno sciolto

Liberoquotidiano.it

...per la band che proprio a partire dal palcoscenico di Amicipoi tentato di spiccare il volo nel mondo musicale. Ma sono già trascorsi ben 6 lunghi anni da quando il gruppo si è, momento ...Una liberazione per gli uomini di Parker chele briglie e allungato in maniera definitiva , spinti da un incontenibile LIghty e dalle triple da distanza siderale di Howard.È uno dei grandi misteri del Covid. Perché alcune persone si ammalano gravemente e altre sono addirittura protette dal virus? Il Mario Negri lavora per sciogliere il rebus attraverso un progetto parti ...La richiesta di tornare al voto, ripetuta innumerevoli volte dai partiti del centro-destra, non è priva di buone ragioni. E’ vero che la nostra resta una Repubblica parlamentare, e che ...