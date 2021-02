Guardie Giurate bloccano molestatore al Centro Direzionale, il plauso di Alviti (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Guardie Giurate bloccano molestatore al Centro Direzionale di Napoli, a loro i complimenti ufficiali del Presidente nazionale associazione Guardie particolari Giurate Giuseppe Alviti. Stasera Alle 18.30 circa al Centro Direzionale di Napoli, un uomo, il cui nome non è stato reso ancora noto, è stato messo in stato di fermo e portato via dai carabinieri dopo che una pattuglia di Guardie particolari Giurate della GE.Se.ce.di intervenuti in merito a una segnalazione fatta da alcune ragazze che indicavano di essere state fatte oggetto di particolari attenzioni moleste da parte di un energumeno che aveva profuso le sue attenzioni anche a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –aldi Napoli, a loro i complimenti ufficiali del Presidente nazionale associazioneparticolariGiuseppe. Stasera Alle 18.30 circa aldi Napoli, un uomo, il cui nome non è stato reso ancora noto, è stato messo in stato di fermo e portato via dai carabinieri dopo che una pattuglia diparticolaridella GE.Se.ce.di intervenuti in merito a una segnalazione fatta da alcune ragazze che indicavano di essere state fatte oggetto di particolari attenzioni moleste da parte di un energumeno che aveva profuso le sue attenzioni anche a ...

