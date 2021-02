Grillo adesso vuole il ministero per la Transizione ecologica (Di sabato 6 febbraio 2021) “In alto i profili”. E’ questo il titolo di un post di Beppe Grillo in cui il Garante del M5S sembra pubblicare una serie di temi cardine da portare al tavolo con Mario Draghi. Tra questi la creazione di “un ministero per la Transizione ecologica” al quale affidare la politica energetica e la riduzione alle “società benefit” dell’imposta sul reddito di impresa. “Le fragole sono mature. Le fragole sono mature”, scrive Grillo. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) “In alto i profili”. E’ questo il titolo di un post di Beppein cui il Garante del M5S sembra pubblicare una serie di temi cardine da portare al tavolo con Mario Draghi. Tra questi la creazione di “unper la” al quale affidare la politica energetica e la riduzione alle “società benefit” dell’imposta sul reddito di impresa. “Le fragole sono mature. Le fragole sono mature”, scrive

