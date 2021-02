Grave incendio nel circuito di Termas De Rio Hondo: danneggiata gran parte della pista (Di sabato 6 febbraio 2021) Un violento incendio si è sviluppato nelle scorse ore nella parte alta del circuito argentino di Termas de Rio Hondo, adibito alle gare della MotoGp, lungo il rettifilo di partenza ed arrivo e nella ... Leggi su globalist (Di sabato 6 febbraio 2021) Un violentosi è sviluppato nelle scorse ore nellaalta delargentino dide Rio, adibito alle gareMotoGp, lungo il rettifilo dinza ed arrivo e nella ...

