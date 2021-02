Grande Fratello Vip | tutte le news dell’ultim’ora dalla puntata di ieri sera | cos’è successo?

(Di sabato 6 febbraio 2021), venerdì 5 febbraio 2021, su Canale 5 è andata in onda la trentasettesimadelVip 5. Terminata la diretta, “Tutto.tv” ha fatto, come sempre, il punto della situazione conle: dagli eliminati, ai nominati della settimana, passando per le altre notizie sui vari “vipponi” nel cast del reality. Chi è uscitoCasa? Quali sono i concorrenti in nomination fino a lunedì 8 febbraio? E cos’altro ènel corso del nuovo appuntamentole condotto da Alfonso Signorini? Ecco il riepilogo con i link agli articoli e le principali video – notizie dall’interadi ...

Vip, Andrea Zelletta in lacrime dice 'Ti voglio bene' per la prima volta la papà Mimmo . Fuori la casa lo chiamano 'comodino', ma in questi ultimi mesi si è fatto conoscere e ...Denis Dosio attacca ilVip: 'Volevo stare vicino a Dayane. Fa male sentirsi escluso'. L'influencer eliminato a causa di una presunta si sfoga su twitter dopo aver visto tutti gli ex concorrenti in passerella ...Il monologo di Alfonso Signorini. Anche la casa del Grande Fratello Vip è una casa come le vostre, perché ha dovuto affrontare il lutto. È la serata di Dayane Mello, del suo lutto: la morte del fratel ...Alda D'Eusanio e Samantha de Grenet sono le "nominate" della 37esima puntata del "Grande Fratello Vip". Insieme a loro, inizialmente, c'era anche Giulia Salemi. L'influencer, però, è stata salvata dai ...