‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Isa sulla trentasettesima puntata

(Di sabato 6 febbraio 2021) Sono stata indecisa sull’opportunità di scrivere questa opinione. Per un momento ho ritenuto che forse non scrivere nulla sarebbe stato il modo migliore per dissociarmi da quanto andato in onda ieri. Poi, però, ho pensato che non scrivere nulla non avrebbe cambiato le cose, il programma andrà in onda lo stesso, il carrozzone di business e interessi proseguirà lo stesso e quel punto tanto vale approfittare di questo piccolo spazio di web per poter quantomeno levare un grido di sdegno. Premessa d’obbligo: io NON ho visto la. Mi toccava vederla, sapevo che avrei dovuto scrivere l’articolo, ma non ce l’ho fatta. Nell’esatto momento in cui è stato mandato in onda DI NUOVO il confessionale in cui Dayane Mello ha appreso la notizia della morte di suo, io non me la sono sentita di andare avanti, ho provato un tale senso di disagio e vergogna ...