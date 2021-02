Governo, telefonata Grillo-Draghi: Beppe prova a ricompattare il M5S (Di sabato 6 febbraio 2021) Spunta una telefonata tra Beppe Grillo e Mario Draghi per il Governo. Il leader del Movimento prova a ricompattare i pentastellati. Scende nuovamente in campo Beppe Grillo che, nel momento del bisogno, sta provando a dare il suo sostegno al Movimento 5 Stelle in vista del nuovo Governo. Infatti la nomina di Mario Draghi da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Spunta unatrae Marioper il. Il leader del Movimentoi pentastellati. Scende nuovamente in campoche, nel momento del bisogno, stando a dare il suo sostegno al Movimento 5 Stelle in vista del nuovo. Infatti la nomina di Marioda L'articolo proviene da Inews.it.

