Governo | Sala | ' fiducia in Draghi | non gli sfuggono ragioni della politica' **

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fiducia in Mario Draghi premier incaricato. "Un consiglio ai miei amici che ascoltano: i tre quarti delle cose che oggi si dicono e si leggono non sono vere. Io ho molta fiducia in Draghi. Non sono uno che sale sul treno adesso, da anni ho un rapporto personale e professionale con lui. Farà - dice il sindaco durante un evento di Milano Unita - quello che ritiene giusto, e sono certo che essendo un tecnico non gli sfuggono le ragioni della politica". Secondo Sala, "Draghi farà quello che riterrà e in quello che riterrà credo che il rapporto fiduciario con Mattarella peserà molto".

I Dem presenteranno delle "proposte per un programma di governo forte, di lunga durata". Sfila ... A prendere la parola nella sala allestita a Montecitorio è quindi Antonio Tajani: conferma il "pieno ...

... domenica 23 gennaio, si sono svolte le più grandi manifestazioni di protesta contro il governo che ... un porto privato e oggetti di arredamento di lusso (il costo di un singolo divano di una sala da ...

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Al via l’incontro tra la delegazione della Lega e il premier incaricato Mario Draghi. Con Matteo Salvini, i capigruppo di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Moli ...

Al termine delle consultazioni, che si chiuderono in tarda mattinata, Draghi dovrà sciogliere la riserva e comunicare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella se ci sono i presupposti per la f ...

