Governo: Rotta, 'Pd sosterrà pienamente Draghi con sua storia europeista' (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Ero certa che fossero infondate le notizie su un appoggio esterno Pd al Governo Draghi. Per quanto mi riguarda sarebbe stata una scelta incomprensibile. È chiaro che il Pd per la sua storia europeista presente e futura sosterrà pienamente il tentativo di Draghi di formare Governo". Lo scrive su Twitter Alessia Rotta, del Pd. Stessi tono da Alfredo Bazoli: "Appoggio esterno già smentito ufficialmente, anche solo ipotizzarlo peraltro è da ricovero immediato", ha scritto il deputato del Pd, di Base riformista. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Ero certa che fossero infondate le notizie su un appoggio esterno Pd al. Per quanto mi riguarda sarebbe stata una scelta incomprensibile. È chiaro che il Pd per la suapresente e futurail tentativo didi formare". Lo scrive su Twitter Alessia, del Pd. Stessi tono da Alfredo Bazoli: "Appoggio esterno già smentito ufficialmente, anche solo ipotizzarlo peraltro è da ricovero immediato", ha scritto il deputato del Pd, di Base riformista.

