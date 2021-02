**Governo: Palmaroli (Osho), ‘Salvini ormai è fan, dirà a Draghi ‘ti seguo fin da Bankitalia’ ** (2) (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) – Piuttosto, “la domanda da porsi è: basteranno i ministeri per tutti? ormai stanno tutti al governo!”, ironizza Osho. Che nel nuovo esecutivo che si sta formando, ammette di avere già trovato degli spunti per la sua pungente satira. “Per me conta molto la mimica facciale di Draghi, confido in quello. Qualche spunto interessante già me l’ha dato”, dice. E aggiunge: “Una cosa è certa: facendo satira su questo governo, puoi mettere d’accordo tutti e puoi andare contro tutti, perché tanto è appoggiato da tutti, quindi non ci saranno sollevazioni. Mi rimarranno soltanto quelli di Fratelli d’Italia…”, conclude. (di Ilaria Floris) L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) – Piuttosto, “la domanda da porsi è: basteranno i ministeri per tutti?stanno tutti al governo!”, ironizza. Che nel nuovo esecutivo che si sta formando, ammette di avere già trovato degli spunti per la sua pungente satira. “Per me conta molto la mimica facciale di, confido in quello. Qualche spunto interessante già me l’ha dato”, dice. E aggiunge: “Una cosa è certa: facendo satira su questo governo, puoi mettere d’accordo tutti e puoi andare contro tutti, perché tanto è appoggiato da tutti, quindi non ci saranno sollevazioni. Mi rimarranno soltanto quelli di Fratelli d’Italia…”, conclude. (di Ilaria Floris) L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : **Governo: Palmaroli (Osho), 'Salvini ormai è fan, dirà a Draghi 'ti seguo fin da Bankitalia' ** (2)... - TV7Benevento : **Governo: Palmaroli (Osho), 'Salvini ormai è fan, dirà a Draghi 'ti seguo fin da Bankitalia' **... - mcdallicardillo : RT @byoblu: Se le elucubrazioni degli analisti politici sulla crisi di governo attuale e su molti altri argomenti non vi convincono abbast… - Sergiof42272531 : RT @byoblu: Se le elucubrazioni degli analisti politici sulla crisi di governo attuale e su molti altri argomenti non vi convincono abbast… - manu_etoile : RT @byoblu: Se le elucubrazioni degli analisti politici sulla crisi di governo attuale e su molti altri argomenti non vi convincono abbast… -