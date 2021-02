Governo | Lombardi | ‘M5S difenda suoi temi | magari Draghi ci stupirà’

(Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb (Adnkronos) – “Non mi unirò al coro dei commenti sguaiati di questi giorni, ho letto giudizi adolescenziali sprezzanti. è vero che il suo prestigioso curriculum parla di un’impostazione di lavoro e mentale molto lontana da quella che ha portato avanti il Movimento, ma mi aspetto che chi andrà a parlarci difenderà i nostri”. Lo dice Roberta, del M5s, a proposito delle consultazioni con.“L’importante è dire che queste cose non sono negoziabili. Chi andrà avrà l’onere di capire se ci sono spunti di lavoro comune. Io ho i miei dubbi, serissimi e fondatissimi dubbi, maverrò piacevolmente stupita da”, spiega la consigliera regionale del Lazio.“Dietro la tastiera sono tutti leoni, poi bisogna vedere nel momento della chiamata. Ricordo un post del blog in cui ...

E poi mandò i capigruppo Vito Crimi e Robertaal massacro con Pierluigi Bersani con quell'... Novembre 2019, neanche due mesi dopo la nascita delgiallorosso e mentre dentro il ...Così in una intervista a La Repubblica Roberta, esponente del Comitato di garanzia M5S "Non mi unirò al coro dei commenti sguaiati di questi giorni, ho letto giudizi adolescenziali ...Milano, 6 febbraio 2021 - Si chiude oggi, con la terza tornata di incontri, il primo giro di consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi, che stamattina vedrà Lega e Movimento 5 Stelle. Ed è ...ROMA (ITALPRESS) – «Va benissimo andare alle consultazioni e ci mancherebbe altro. Dico sempre che quando uno ha la saldezza delle sue convinzioni può parlare anche con il diavolo. Mancava solo che in ...