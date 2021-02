Governo, Grillo parla ai suoi: e la voce risuona tra le finestre di Montecitorio (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 febbraio La voce di Grillo che parla agli eletti 5 Stelle risuona tra le finestre del palazzo, le immagini Il fondatore del Movimento 5 Stelle parla ai suoi prima dell'incontro con il ... Leggi su leggo (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 febbraio Ladicheagli eletti 5 Stelletra ledel palazzo, le immagini Il fondatore del Movimento 5 Stelleaiprima dell'incontro con il ...

Agenzia_Ansa : Anche @GiuseppeConteIT al vertice dei pentastellati di domani mattina alla Camera con @beppe_grillo #ANSA #governo… - CarloCalenda : Certo possono far ridere Grillo e Salvini diventati pro Governo Draghi. Ma è una vita che auspichiamo la capacità d… - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - andreozzifranc : @HSkelsen le dichiarazioni di Grillo sono a mio parere nette, si vuole lavorare per un governo politico sul solco d… - Dionigi64 : RT @GuadagnoRaffae2: Il comico Grillo che detta le condizioni di Governo a Mario Draghi. Niente.... fa già ridere così. -