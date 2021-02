Governo Draghi, Salvini vuole fare il ministro: «Ok a un esecutivo di tutti» (Di sabato 6 febbraio 2021) Ogni giorno un passetto di avvicinamento in più verso il Governo Draghi. Ogni giorno spariscono paletti messi il giorno prima. Ora non si parla più di un esecutivo con la data di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 6 febbraio 2021) Ogni giorno un passetto di avvicinamento in più verso il. Ogni giorno spariscono paletti messi il giorno prima. Ora non si parla più di uncon la data di...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - FuserLorenzo : L''uomo delle #privatizzazioni' è chiamato a formare un #Governo - Etruria72 : Se il M5S appoggerà il governo Draghi, rischierà di sparire dalla scena politica italiana! -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Governo: Fapi, primo atto Draghi sia apertura serale locali ristorazione

Roma, 06 feb 09:30 - L'apertura serale dei ristoranti nelle regioni gialle non può più attendere. La ristorazione è in crisi in tutto il Paese ed anche per questo auspichiamo che il governo Draghi, appena sarà nel pieno delle proprie funzioni, possa procedere con le aperture serali di tutti i locali adibiti alla somministrazione di cibi e bevande". Lo dichiara in una nota il ...

Draghi, il 60% degli italiani si fida di lui

Per il 13 per cento degli intervistati, invece, servirebbe un governo di unità nazionale senza i ... Draghi, ipotizzano, potrebbe fallire nel suo tentativo di mettere d'accordo tutti i partiti ed aprire ...

Governo Draghi, il totoministri: otto tecnici e dodici politici. Giorgetti in squadra se entra la Lega la Repubblica Totoministri, per i media sul podio Giorgetti, Cartabia e Delrio

ROMA (ITALPRESS) - La presenza di Mario Draghi sui media italiani é una costante piú o meno silenziosa dallo scorso mese di dicembre. Nei primi 15 giorni di gennaio Draghi aveva raccolto 1.282 citazio ...

Meloni: “Non mi aspettavo l’apertura di Salvini a Draghi. Fratelli d’Italia sarà all’opposizione, saremo una sentinella”

Giorgia Meloni rischia di ritrovarsi da sola all’opposizione del Governo Draghi. La leader di Fratelli d’Italia ribadisce il suo No all’esecutivo che si appresta a nascere, al quale invece sembra aver ...

Roma, 06 feb 09:30 - L'apertura serale dei ristoranti nelle regioni gialle non può più attendere. La ristorazione è in crisi in tutto il Paese ed anche per questo auspichiamo che il, appena sarà nel pieno delle proprie funzioni, possa procedere con le aperture serali di tutti i locali adibiti alla somministrazione di cibi e bevande". Lo dichiara in una nota il ...Per il 13 per cento degli intervistati, invece, servirebbe undi unità nazionale senza i ..., ipotizzano, potrebbe fallire nel suo tentativo di mettere d'accordo tutti i partiti ed aprire ...ROMA (ITALPRESS) - La presenza di Mario Draghi sui media italiani é una costante piú o meno silenziosa dallo scorso mese di dicembre. Nei primi 15 giorni di gennaio Draghi aveva raccolto 1.282 citazio ...Giorgia Meloni rischia di ritrovarsi da sola all’opposizione del Governo Draghi. La leader di Fratelli d’Italia ribadisce il suo No all’esecutivo che si appresta a nascere, al quale invece sembra aver ...