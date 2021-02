Governo Draghi, oggi è il giorno di Salvini e di Grillo. Lega e M5S di nuovo insieme? (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb – oggi è la giornata clou per il nascente Governo tecnico-politico: il premier incaricato Mario Draghi infatti incontrerà Salvini e la deLegazione della Lega e poi Grillo e la deLegazione del M5S. Due incontri cruciali per la riuscita dell’esecutivo di “alto profilo” che ha chiesto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalle consultazioni di ieri è emerso che Draghi può contare sul sostegno di Pd, Italia Viva e Forza Italia. Fratelli d’Italia, come ha ribadito Giorgia Meloni, non voterà la fiducia. Resta da capire se Lega e 5 Stelle saranno entrambi della partita. L’impressione è che ora l’ex presidente della Bce ha troppi pretendenti ad entrare nella maggioranza di Governo. In ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb –è la giornata clou per il nascentetecnico-politico: il premier incaricato Marioinfatti incontreràe la dezione dellae poie la dezione del M5S. Due incontri cruciali per la riuscita dell’esecutivo di “alto profilo” che ha chiesto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalle consultazioni di ieri è emerso chepuò contare sul sostegno di Pd, Italia Viva e Forza Italia. Fratelli d’Italia, come ha ribadito Giorgia Meloni, non voterà la fiducia. Resta da capire see 5 Stelle saranno entrambi della partita. L’impressione è che ora l’ex presidente della Bce ha troppi pretendenti ad entrare nella maggioranza di. In ...

