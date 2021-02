Governo Draghi, nuovi ministri: 12 politici e 8 tecnici, i primi nomi (Di sabato 6 febbraio 2021) Le consultazioni di Mario Draghi non sono ancora finite, ma circolano già i nomi dei nuovi ministri. Quello che dovrebbe nascere dovrebbe essere un Governo Draghi che, secondo le prime indiscrezioni giornalistiche, potrebbe essere un mix tra figure tecniche e figure politiche. Una squadra che, come spesso si dice per il ruolo dell'ex governatore della Bce, dovrà essere una sintesi efficace delle tante anime che potrebbe raccogliere la maggioranza. Occorrerà, infatti, strutturare un esecutivo che dovrà essere equilibrato rispetto alle forze parlamentari in campo, ma anche con figure che, in relazione alla loro delega, non possano in qualche modo acuire quelle che potrebbero essere contrapposizioni ideologiche. Totoministri: Governo ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 febbraio 2021) Le consultazioni di Marionon sono ancora finite, ma circolano già idei. Quello che dovrebbe nascere dovrebbe essere unche, secondo le prime indiscrezioni giornalistiche, potrebbe essere un mix tra figure tecniche e figure politiche. Una squadra che, come spesso si dice per il ruolo dell'ex governatore della Bce, dovrà essere una sintesi efficace delle tante anime che potrebbe raccogliere la maggioranza. Occorrerà, infatti, strutturare un esecutivo che dovrà essere equilibrato rispetto alle forze parlamentari in campo, ma anche con figure che, in relazione alla loro delega, non possano in qualche modo acuire quelle che potrebbero essere contrapposizioni ideologiche. Toto...

matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - ManricoMaci : RT @Laila76913893: Ma gli opinionisti,i giornalisti,il PD che ( giustamente) accolgono l'arrivo di Draghi con entusiasmo ma continuano a cr… - riccardo1954 : @Cesare14931834 @Claudio50086657 @La_manina__ ...non ho espresso particolare apprezzamento per il movimento ancora… -