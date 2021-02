Governo Draghi | la Lega alla consultazioni | nessun veto dal carroccio

matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - fattoquotidiano : CON DRAGHI AL GOVERNO DIREMO ADDIO AL WELFARE Chi sognava ingenuamente che dall’azione congiunta di Pd e 5Stelle po… - fattoquotidiano : Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scomp… - i1ygq : RT @SardegnaG: Ora, io mi sono astenuto il più possibile dal commentare la crisi di governo. Non sono Pd né 5 stelle, però ora non ce la fa… - MARREN08439153 : @GiorgiaMeloni @Corriere @FratellidItalia Dovevi dare l'appoggio al governo Draghi.Di conseguenza i comunisti si sarebbero astenuti. -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Il Sole 24 ORE

'Un primo effetto l'incarico al'ha avuto. Salvini è diventato europeista in 24 h'. Lo scrive in un tweet Andrea Orlando, vicesegretario dem. Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading......del giornalista Paolo Del Debbio che all'Adnkronos esprime la sua idea sulla crisi die ... Non perché pensi chenon sia all'altezza, ma perché penso che un paese anche durante una crisi ...Il primo giro di consultazioni da parte del premier incaricato Mario Draghi è terminato. Lo scenario che si va delineando è quello di un governo sostenuto ...Marco Travaglio e la previsione su Draghi: "Sei grande sconfitto della crisi di governo?", chiede Lilli Gruber. Lui: "Non faccio oroscopo, mie fonti certe".