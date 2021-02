Governo Draghi, il M5S alle consultazioni con Beppe Grillo | DIRETTA (Di sabato 6 febbraio 2021) Governo Draghi, il M5S alle consultazioni con Beppe Grillo consultazioni M5S – La delegazione del Movimento 5 Stelle, guidata dal fondatore Beppe Grillo, incontra oggi alla Camera il premier incaricato Mario Draghi, nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Il colloquio è previsto per le ore 12,00. Di seguito tutti gli aggiornamenti in DIRETTA. consultazioni M5S: le ultime news DIRETTA Ore 11,00 – Grillo pubblica un manifesto programmatico: “In alto i profili” – A circa un’ora dalle consultazioni con il premier incaricato Draghi, il garante ... Leggi su tpi (Di sabato 6 febbraio 2021), il M5SconM5S – La delegazione del Movimento 5 Stelle, guidata dal fondatore, incontra oggi alla Camera il premier incaricato Mario, nell’ambito delleper la formazione del nuovo. Il colloquio è previsto per le ore 12,00. Di seguito tutti gli aggiornamenti inM5S: le ultime newsOre 11,00 –pubblica un manifesto programmatico: “In alto i profili” – A circa un’ora dcon il premier incaricato, il garante ...

