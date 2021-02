Governo Draghi, Di Maio: “Posta in gioco altissima, Grillo sa sempre guardare lontano” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Oggi tutti insieme vedremo Beppe Grillo prima delle consultazioni. La Posta in gioco per il Paese è altissima e lui sa sempre guardare lontano”. Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio? ricordando che “da oltre due settimane non si fa altro che parlare di crisi di Governo. Mentre ci sono decreti bloccati, aiuti e ristori fermi che attendono di essere inviati ai cittadini. Uno stallo – sottolinea Di Maio – generato da una irresponsabile crisi politica. Adesso dobbiamo ripartire in maniera convinta, per questo sono certo che ancora una volta il MoVimento 5 Stelle dimostrerà maturità e responsabilità istituzionale. Dobbiamo farlo per gli italiani, ci sono 209 miliardi da spendere”. ? “Siamo la prima forza politica in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) “Oggi tutti insieme vedremo Beppeprima delle consultazioni. Lainper il Paese èe lui sa”. Lo scrive su Facebook Luigi Di? ricordando che “da oltre due settimane non si fa altro che parlare di crisi di. Mentre ci sono decreti bloccati, aiuti e ristori fermi che attendono di essere inviati ai cittadini. Uno stallo – sottolinea Di– generato da una irresponsabile crisi politica. Adesso dobbiamo ripartire in maniera convinta, per questo sono certo che ancora una volta il MoVimento 5 Stelle dimostrerà maturità e responsabilità istituzionale. Dobbiamo farlo per gli italiani, ci sono 209 miliardi da spendere”. ? “Siamo la prima forza politica in ...

