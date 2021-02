**Governo: Di Battista, ‘accozzaglia pericolosa, non mi inchino al tredicesimo apostolo’** (2) (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – Di Battista nel lungo post ricorda quando lesse a Arcore la “sentenza di condanna definitiva di Marcello Dell’Utri, fondatore di Forza Italia” e sottolinea: “Ognuno è fatto come è fatto d’altro canto. In queste ore qualcuno mi ha scritto ‘sei troppo radicale. In politica occorre anche cambiare opinione e plasmarsi sulle situazioni cambiate”. Sarà anche vero. Ma io non ce la faccio. Io non sosterrò mai un governo sostenuto da Forza Italia”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – Dinel lungo post ricorda quando lesse a Arcore la “sentenza di condanna definitiva di Marcello Dell’Utri, fondatore di Forza Italia” e sottolinea: “Ognuno è fatto come è fatto d’altro canto. In queste ore qualcuno mi ha scritto ‘sei troppo radicale. In politica occorre anche cambiare opinione e plasmarsi sulle situazioni cambiate”. Sarà anche vero. Ma io non ce la faccio. Io non sosterrò mai un governo sostenuto da Forza Italia”. L'articolo CalcioWeb.

RaiNews : #Governo, Alessandro Di Battista (#M5s): 'Non avallerò accozzaglia pericolosa' - Adnkronos : #GovernoDraghi, Di Battista ai 5S: 'Non cedete, vogliono indebolire Movimento' - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Pochi minuti dopo le dichiarazioni di Crimi, sono arrivate le dichiarazioni dei parlamentari.… - ImolaOggi : ??Governo Draghi, Di Battista: ''no accozzaglia da Leu alla Lega'' (accozzaglia solo con il Pd!) - rokko50 : RT @RaiNews: #Governo, Alessandro Di Battista (#M5s): 'Non avallerò accozzaglia pericolosa' -