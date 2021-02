Governo, De Luca paragona Draghi a Cristo: “Votato al martirio” (Di sabato 6 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “Quest’uomo saggio e mite mi è apparso come un Cristo quando ha cominciato a fare i colloqui con i cespugli. Uno, due, tre, quattro, e lui seduto a quel tavolo”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato del premier incaricato Mario Draghi nel corso di una diretta Facebook, sottolineando il “lavoro improbo che lo attende”. “Davvero merita tutta la nostra solidarietà questo uomo Votato al martirio. Dovrà fare i conti con problemi drammatici, a cominciare dal Covid”, ha detto De Luca. “Io direi di non suonare ancora le campane a festa. Draghi credo che dovrà fare un percorso di guerra“, ha aggiunto il governatore campano. “Già quando presenterà la lista dei ministri avrà un primo bombardamento, ma intanto prendiamo ... Leggi su improntaunika (Di sabato 6 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “Quest’uomo saggio e mite mi è apparso come unquando ha cominciato a fare i colloqui con i cespugli. Uno, due, tre, quattro, e lui seduto a quel tavolo”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo Deha parlato del premier incaricato Marionel corso di una diretta Facebook, sottolineando il “lavoro improbo che lo attende”. “Davvero merita tutta la nostra solidarietà questo uomoal. Dovrà fare i conti con problemi drammatici, a cominciare dal Covid”, ha detto De. “Io direi di non suonare ancora le campane a festa.credo che dovrà fare un percorso di guerra“, ha aggiunto il governatore campano. “Già quando presenterà la lista dei ministri avrà un primo bombardamento, ma intanto prendiamo ...

