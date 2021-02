Governo | Crimi | ‘oggi solo primo incontro | aspettiamo sintesi Draghi’

Adnkronos : #Governo, Crimi: 'Possiamo dettare le condizioni' - Adnkronos : Governo Draghi, Crimi: 'Possiamo dettare le condizioni' - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - Gabriele885 : RT @Libero_official: 'Una maggioranza politica solida', sostenibilità ambientale e reddito di cittadinanza. #M5s nel governo, i paletti di… - brunasaracco : Ma il ?? è #Crimi con le sue #Sentinelle sull'utilizzo dei fondi: 'Con le nostre caratteristiche valoriali verifiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Crimi

Adnkronos

M5S "Abbiamo ribadito il concetto che, se e quando si formerà un, noi ci saremo con lealtà". Sono le parole di Vitodopo le consultazioni tra il M5S e Draghi. "C'è la piena ...'Quando e se si formerà unnoi ci saremo sempre con lealtà'. Lo ha detto il capo M5s Vitoall'uscita dal confronto della delegazione con Mario Draghi. 'In un secondo incontro con il premier incaricato - ha ...Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito la consapevolezza della situazione in cui si trova il Paese, in questo c’è la piena consapevolezza della necessità di dotare il Paese, al più presto possib ...Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Si è parlato molto di due frontiere, tecnologica e ambientale. Due vocazioni che devono coniugarsi in una politica industriale di cui questo paese ha bisogno, anche per la ...