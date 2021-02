Governo: Crimi, ‘coniugare innovazione e ambiente per politica industriale’ (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Si è parlato molto di due frontiere, tecnologica e ambientale. Due vocazioni che devono coniugarsi in una politica industriale di cui questo paese ha bisogno, anche per la sua geografia, che risponda alle esigenze di tutelare i cittadini, anche dall’inquinamento e su come la tecnologia può aiutare”, in una visione che passi dalla “detassazione delle imprese che fanno attività di tutela ambientale, cercando di andare verso una politica di incentivi per fare un certo tipo di politica industriale”. Così il capo politico del M5S Vito Crimi, dichiarando al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Si è parlato molto di due frontiere, tecnologica e ambientale. Due vocazioni che devono coniugarsi in unaindustriale di cui questo paese ha bisogno, anche per la sua geografia, che risponda alle esigenze di tutelare i cittadini, anche dall’inquinamento e su come la tecnologia può aiutare”, in una visione che passi dalla “detassazione delle imprese che fanno attività di tutela ambientale, cercando di andare verso unadi incentivi per fare un certo tipo diindustriale”. Così il capo politico del M5S Vito, dichiarando al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. L'articolo CalcioWeb.

Adnkronos : #Governo, Crimi: 'Possiamo dettare le condizioni' - Adnkronos : Governo Draghi, Crimi: 'Possiamo dettare le condizioni' - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - Quotidianinet : Crimi: 'Ci saremo, ma serve maggioranza politica'. Salvini: 'Lega disponibile, non poniamo condizioni' - Syrenaegiziana : RT @Virus1979C: Crimi:serve una maggioranza politica solida per un governo solido. -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Crimi Le consultazioni, governo Draghi più vicino: le parole di Crimi

"Abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un nuovo governo noi ci saremo sempre con lealtà." Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi dopo le consultazioni con il premier incaricato ...

Governo Draghi, Lega: "Disponibili". M5S: "Ci saremo con lealtà"

M5S "Abbiamo ribadito il concetto che, se e quando si formerà un governo, noi ci saremo con lealtà". Sono le parole di Vito Crimi dopo le consultazioni tra il M5S e Draghi. "C'è la piena ...

Governo Draghi, Crimi: "Possiamo dettare le condizioni" Adnkronos Governo: Crimi, ‘coniugare innovazione e ambiente per politica industriale’

cercando di andare verso una politica di incentivi per fare un certo tipo di politica industriale”. Così il capo politico del M5S Vito Crimi, dichiarando al termine delle consultazioni con il premier ...

DRAGHI, IL “PROBLEMA”

Si è conclusa la prima tornata di consultazioni per la formazione del nuovo governo. Di fatto, a mettere in difficoltà Mario Draghi anziché i rifiuti potrebbero rivelarsi i “troppi sì” che il presiden ...

"Abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un nuovonoi ci saremo sempre con lealtà." Lo dice il capo politico M5S Vitodopo le consultazioni con il premier incaricato ...M5S "Abbiamo ribadito il concetto che, se e quando si formerà un, noi ci saremo con lealtà". Sono le parole di Vitodopo le consultazioni tra il M5S e Draghi. "C'è la piena ...cercando di andare verso una politica di incentivi per fare un certo tipo di politica industriale”. Così il capo politico del M5S Vito Crimi, dichiarando al termine delle consultazioni con il premier ...Si è conclusa la prima tornata di consultazioni per la formazione del nuovo governo. Di fatto, a mettere in difficoltà Mario Draghi anziché i rifiuti potrebbero rivelarsi i “troppi sì” che il presiden ...