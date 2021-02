Governo | Crimi assicura | “Se ci sarà nuovo governo | agiremo con lealtà”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Sul tema formazione delè intervenuto anche Vito, capo politico del M5s Altra giornata di consultazioni per il neo premier incaricato Mario Draghi, che sta ascoltando i vari esponenti dei partiti politici per trovare la giusta intesa e formare ilpost Giuseppe Conte. L’incontro più lungo della prima tornata è L'articolo proviene da Inews.it.

... che si tratti ditecnico o no, debba, a loro parere, essere visto come un dettaglio irrilevante.ha fatto sapere che la delegazione del M5s ha chiesto che si parta dalla maggioranza ...Si è seduto al fianco dei big del M5S a Montecitorio (da , Vito, e Davide Casaleggio), e senza rivendicare un ruolo di primo piano (primo giorno da leader M5S?...se io farò parte del', ...Un sì è arrivato anche dal Movimento 5 stelle, ma solo dopo un lungo vertice con Beppe Grillo, arrivato a Roma appositamente per riunire i Big del Movimento: "Se si formerà esecutivo ci saremo con ...ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un governo ci saremo sempre con lealtà”. Lo ha detto il reggente del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, al termine della consul ...