Governo consultazioni, Salvini apre a Draghi: «A disposizione». Crimi (M5S): «Ci saremo con lealtà». Da lunedì secondo giro consultazioni (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è concluso oggi, il primo giro di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. ll secondo giro di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi riprenderà alle 15 di... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è concluso oggi, il primodidel premier incaricato Mario. lldidel premier incaricato Marioriprenderà alle 15 di...

fattoquotidiano : Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scomp… - MediasetTgcom24 : Consultazioni, Beppe Grillo farà parte della delegazione del M5s #governodraghi - ilfoglio_it : 'L'importante per noi è che questo non sia il governo dei No. In quel caso mi dispiace, ma abbiamo già dato', ha de… - Agnese73186871 : @NykTrance Marchionne andò a parlare con gli operai. Grillo era alle consultazioni di governo con Draghi. Fa un po' te. - BachBad : RT @iltrumpo: Sono così in tanti a voler entrare in questo governo che più che un portavoce Draghi avrà bisogno di un buttafuori. #draghiPr… -