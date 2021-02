Governo, Bonino: “Non aspettatevi miracoli, anche se di legislatura” (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – Come valuta l’ipotesi di un orizzonte di legislatura per il futuro, eventuale, governo Draghi? “Il tempo è molto breve anche se arrivasse a fine legislatura, ci sono incrostazioni nel nostro Paese che vengono da lontano, vorrei mettere in guardia tutti: adesso non aspettatevi miracoli, aspettiamoci passi per andare avanti, magari rapidi, ma non si può fare un miracolo per tutto quello che non abbiamo fatto in questi anni”. Lo dice Emma Bonino su SkyTg24. Leggi su dire (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – Come valuta l’ipotesi di un orizzonte di legislatura per il futuro, eventuale, governo Draghi? “Il tempo è molto breve anche se arrivasse a fine legislatura, ci sono incrostazioni nel nostro Paese che vengono da lontano, vorrei mettere in guardia tutti: adesso non aspettatevi miracoli, aspettiamoci passi per andare avanti, magari rapidi, ma non si può fare un miracolo per tutto quello che non abbiamo fatto in questi anni”. Lo dice Emma Bonino su SkyTg24.

Piu_Europa : Ci siamo battuti per una discontinuità di Governo. L’abbiamo ottenuta.Basta con la storia dei “tecnici”. Le decisio… - Piu_Europa : Più Europa è al fianco di Mario Draghi. E sono convinta che nel sostegno a questo Governo possa anche definirsi un… - Linkiesta : Il governo #Draghi è una grande opportunità che non va sprecata. @emmabonino, leader di @Piu_Europa, dà il suo app… - G_B0TTAZZI : RT @Agenzia_Dire: 'Vorrei mettere in guardia tutti: non si può fare un miracolo per tutto quello che non abbiamo fatto in questi anni”, dic… - Agenzia_Dire : 'Vorrei mettere in guardia tutti: non si può fare un miracolo per tutto quello che non abbiamo fatto in questi anni… -