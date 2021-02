Governo | Bombardieri | ' pronti al confronto | priorità investimenti e lavoro'

(Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La Uil è pronta al, per avanzare proposte a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, per rivendicareper nuovi posti diper le giovani e i giovani, per tutelare le pensionate e i pensionati". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Uil, Pierpaolo. "La storia, anche quella recente, insegna che, nei momenti difficili, il contributo del Sindacato è stato decisivo. La ripresa, lo sviluppo del Paese e il rilancio del Mezzogiorno sono il nostro obiettivo: lo possiamo raggiungere se lavoriamo, tutti insieme, nella stessa direzione", conclude il leader della Uil.

... Mario Draghi incontrerà lunedì prossimo i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Landini, Furlan enel corso delle consultazioni per formare il nuovo. LE REAZIONI DI ...... in un momento di pandemia e in cui il Paese è senza". Una risposta per i lavoratori: "Un ... ha affermato il segretario generale della Uil, Pierpaolo: "Si tratta di una grande ...Oggi colloqui con Autonomie, Leu, Iv, Pd, FI e FdI. Sabato si chiude con Lega e Cinque Stelle. Grillo atteso a Roma. Lo spread tra Btp e Bund rimane sotto la soglia dei 100 punti base ...Dopo quindici mesi di trattative. Per imprese e sindacati è un grande risultato che dà fiducia e certezza al Paese ...