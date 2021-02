Governo | Beppe Grillo | “Le fragole sono mature” E indica ministeri e riforme

Leggi su dire

(Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – Beppe Grillo in un post su facebook chiede di “creare un ministero per la transizione ecologica fondere in un ministero per la transizione ecologica gli attuali ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi. Nominare ministra/o un persona di alto profilo scientifico e di visioni”, dice Grillo. La competenza della “politica energetica va data al nuovo ministero o almeno all’eventuale superstite Ministero dell’ambiente. Come è in Francia, Svizzera e altri paesi”.