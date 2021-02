Golf: Dustin Johnson accelera e guida il Saudi International dopo tre giri su Victor Perez. Brutto calo di Migliozzi (Di sabato 6 febbraio 2021) Il canto è quello del numero 1, la voce è quella che viene dagli States. Dustin Johnson, dopo un primo giro d’attesa, parte e non si ferma più, volando al comando del Saudi International, terzo appuntamento dell’European Tour, grazie a un terzo giro in 66 colpi, 4 sotto il par, confermando quanto mostrato già ieri. -13 per il leader del ranking mondiale, che tenta di fare il bis del successo ottenuto nel 2019 davanti al cinese Haotong Li. In questo caso, almeno per il momento, il duello è con il francese Victor Perez, secondo in -11 e anche lui protagonista di un giro in 66. Alle sue spalle (-10) un terzetto formato dall’americano Tony Finau, dagli inglesi Tyrrell Hatton e Andy Sullivan e dal danese Soren Kjeldsen, che a 45 anni è ancora lì a lottare, a più di 5 anni ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Il canto è quello del numero 1, la voce è quella che viene dagli States.un primo giro d’attesa, parte e non si ferma più, volando al comando del, terzo appuntamento dell’European Tour, grazie a un terzo giro in 66 colpi, 4 sotto il par, confermando quanto mostrato già ieri. -13 per il leader del ranking mondiale, che tenta di fare il bis del successo ottenuto nel 2019 davanti al cinese Haotong Li. In questo caso, almeno per il momento, il duello è con il francese, secondo in -11 e anche lui protagonista di un giro in 66. Alle sue spalle (-10) un terzetto formato dall’americano Tony Finau, dagli inglesi Tyrrell Hatton e Andy Sullivan e dal danese Soren Kjeldsen, che a 45 anni è ancora lì a lottare, a più di 5 anni ...

