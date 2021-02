Gol Ronaldo Juventus Roma 1-0: sinistro chirurgico di CR7 -VIDEO- (Di sabato 6 febbraio 2021) GOL – All’Allianz Stadium di Torino va in scena Juventus-Roma. Pirlo rinuncia a Dybala e Ramsey ko. In porta rientra Szczesny, Bonucci e Chiellini tornano al centro della difesa. Alex Sandro fa rifiatare Cuadrado che va in panchina, con Danilo riportato a destra. Bentancur, squalificato, verrà rimpiazzato da Rabiot mentre la regia sarà affidata ad Arthur. Sugli esterni McKennie e Chiesa. In attacco, accanto all’intoccabile Cristiano Ronaldo, si rivedrà Morata. Kulusevski partirà dalla panchina. Juventus Roma formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali. Leggi anche: Juventus Roma streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 6 febbraio 2021) GOL – All’Allianz Stadium di Torino va in scena. Pirlo rinuncia a Dybala e Ramsey ko. In porta rientra Szczesny, Bonucci e Chiellini tornano al centro della difesa. Alex Sandro fa rifiatare Cuadrado che va in panchina, con Danilo riportato a destra. Bentancur, squalificato, verrà rimpiazzato da Rabiot mentre la regia sarà affidata ad Arthur. Sugli esterni McKennie e Chiesa. In attacco, accanto all’intoccabile Cristiano, si rivedrà Morata. Kulusevski partirà dalla panchina.formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali. Leggi anche:streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, ...

DiMarzio : #CristianoRonaldo fa 36: i suoi 7 gol più belli in carriera - OptaPaolo : 7 - Alvaro #Morata é l'attaccante che ha fornito piú assist in questo campionato (7): quattro di questi sono arriva… - juventusfc : #GameReview ???? Il gol partita di @Cristiano - sasascarso : RT @OptaPaolo: 84 - Cristiano #Ronaldo ha partecipato attivamente a 84 gol da quando gioca in Serie A (68 reti, 16 assist dal 2018/19 ad og… - SQUALOBIANCO462 : Di sinistro e da fermo gol difficilissimo xchè devi dare anche la potenza da fermo..un fenomeno #Ronaldo… -