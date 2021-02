Gli alieni ci evitano perchè “siamo stupidi” e detestano “l’erba verde”. Le bizzarre tesi dell’astronomo (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli alieni non visitano la Terra perché ritengono che gli umani siano “stupidi” e non sopportano l’erba. Sono le tesi di un famoso scienziato e astronomo di Harvard, il professor Avi Loeb, convinto che un oggetto spaziale realizzato da alieni abbia sorvolato il nostro pianeta nel 2017 prima di virare intorno al sole. Come affermato dallo scienziato al Daily Star Online, l’oggetto spaziale era probabilmente una sorta di spazzatura lasciata dagli alieni, assolutamente non interessati a inviare una sonda adeguata. Il professor Loeb ritiene necessario creare stazioni di rilevamento UFO ovunque siano stati segnalati avvistamenti. “Per gli alieni la Terra non è una destinazione gradita, ci ritengono stupidi” “Le stelle più comuni nella ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 febbraio 2021) Glinon visitano la Terra perché ritengono che gli umani siano “” e non sopportano. Sono ledi un famoso scienziato e astronomo di Harvard, il professor Avi Loeb, convinto che un oggetto spaziale realizzato daabbia sorvolato il nostro pianeta nel 2017 prima di virare intorno al sole. Come affermato dallo scienziato al Daily Star Online, l’oggetto spaziale era probabilmente una sorta di spazzatura lasciata dagli, assolutamente non interessati a inviare una sonda adeguata. Il professor Loeb ritiene necessario creare stazioni di rilevamento UFO ovunque siano stati segnalati avvistamenti. “Per glila Terra non è una destinazione gradita, ci ritengono” “Le stelle più comuni nella ...

RealEmisKilla : Stavo pensando: immaginatevi che davvero gli alieni ci tengono d’occhio, e ogni giorno vedono gente che fa i tik tok. Cosa penseranno? - our_eyes_tell : A scuola abbiamo visto il video di I'm Blue. Ora a tutti gli intervalli vogliono vedere il video degli alieni blu strani :) - Angeloman70 : RT @Ste_Mazzu: Una delle cose più deprimenti sarebbe scoprire che gli alieni ci spiano da anni per imparare qualcosa da noi - Michele2125 : RT @Ste_Mazzu: Una delle cose più deprimenti sarebbe scoprire che gli alieni ci spiano da anni per imparare qualcosa da noi - doppiam79 : Da Padania libera a prima gli italiani,da no € a viva #draghiPremier . Prossimo passo w gli immigrati no agli alien… -

