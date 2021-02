(Di sabato 6 febbraio 2021) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio su DAZN. Veniamo da un, le partite sono tutte importanti. L’Atalanta era sulle gambe, la Juventus lo stesso. Purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, chi è andato avanti nelle coppe fa fatica dal punto di vista fisico. Sarà una battaglia, giocheremo contro una squadra in forma e sarà un test probante vista anche la situazione. Cercheremo di fare il massimo con chi abbiamo, ne abbiamo tanti bravi e proveremo a fare risultato. È un anno particolare, denunciamo assenze da tanto tempo, Koulibaly e Ghoulam si aggiungono a quelli già assenti. Abbiamo fatto i tamponi nei tempi giusti, siamo in regola, proveremo a dare il massimo. Sono 6che sono qui, hotre ...

sscalcionapoli1 : Giuntoli a Dazn: 'Veniamo da un periodo terrificante, per noi test importante' #SerieATIM #GenoaNapoli… - tuttonapoli : Giuntoli a Dazn: 'Veniamo da un periodo terrificante, per noi test importante' - MaryRotiroti : RT @annatrieste: Quando hai bisogno di una spinta di ottimismo prima della partita e Giuntoli 'veniamo da un periodo terrificante' grazie G… - annatrieste : Quando hai bisogno di una spinta di ottimismo prima della partita e Giuntoli 'veniamo da un periodo terrificante' grazie Giuntoli si' n'amic - napolista : Giuntoli: “Periodo terrificante. Futuro? Ho altri tre anni di contratto” Il direttore sportivo del Napoli a DAZN: “… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Periodo

ilnapolista

Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Genoa: le sue dichiarazioniè bravissimo, per me è tra i migliori in circolazione. Ci siamo sentiti molto spesso nell'ultimo. Lavorare con De Laurentiis non è facile perché vuole sempre l'ultima parola. E' così ...Nel pre-partita di Genoa-Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: "“Le partite sono tutte importanti, veniamo da un periodo terrificante. L’Atalanta era sulle gambe nel secondo te ...Cristiano Giuntoli a DAZN: “Ho un rapporto bellissimo con la società, non vedo perché dovremmo parlare del mio futuro” ...