Giulia Salemi si sbilancia con Pierpaolo: “Sei il mio amore, il mio fidanzato” (VIDEO) (Di sabato 6 febbraio 2021) Pierpaolo Pretelli non è sicuro di piacere fisicamente a Giulia Negli ultimi giorni Pierpaolo Pretelli ha un pensiero fisso. Il 30enne lucano è convinto che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Giulia Salemi non lo avrebbe notato. L’ex Velino di Striscia la Notizia si è convinto di non piacere esteticamente all’influencer italo-persiana e per togliersi questo dubbio ha avuto un confronto con lei chiedendole delle conferme. La ragazza lo ha tranquillizzato parlando del suo aspetto fisico, ma ha detto a chiare lettere che ormai lo considera il suo fidanzato. Termini abbastanza importanti, che hanno fatto piacere al fratello maggiore di Giulio. C’è da vedere se una volta usciti dal reality show di Canale 5 questa magia che si è formata tra i due continuerà ad esserci. La ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 6 febbraio 2021)Pretelli non è sicuro di piacere fisicamente aNegli ultimi giorniPretelli ha un pensiero fisso. Il 30enne lucano è convinto che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5non lo avrebbe notato. L’ex Velino di Striscia la Notizia si è convinto di non piacere esteticamente all’influencer italo-persiana e per togliersi questo dubbio ha avuto un confronto con lei chiedendole delle conferme. La ragazza lo ha tranquillizzato parlando del suo aspetto fisico, ma ha detto a chiare lettere che ormai lo considera il suo. Termini abbastanza importanti, che hanno fatto piacere al fratello maggiore di Giulio. C’è da vedere se una volta usciti dal reality show di Canale 5 questa magia che si è formata tra i due continuerà ad esserci. La ...

GrandeFratello : Giulia si scontra con Dayane: 'Tu mi hai voltato le spalle, ferito e tradito' #GFVIP - mitam13novembre : RT @stylesxbae: ????AGGIORNAMENTO AEREO TOMMY???? Noi i soldi per un aereo pronto per tommy li abbiamo, data l’ultima storia da parte dello sta… - zorziskeeper : @Daniela_chuck @3nneciesse Li ha difesi fino a quando non ha avuto la conferma ufficiale che l'amicizia tra Tommaso… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi discutono dopo la diretta di ieri: ecco perché - infoitcultura : Giulia Salemi piange dopo la lite con Pierpaolo Pretelli: “Ha fatto il pazzo, non mi guarda più” -