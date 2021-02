Giulia Salemi parla di Nausica, la sorella adottiva (Video) (Di sabato 6 febbraio 2021) Ieri sera Giulia Salemi ha ricevuto la lettera di Nausica, sua sorella adottiva che non vede da 15 anni Alfonso ha chiesto all’influencer Giulia Salemi di raggiungere la Mistery Room per mostrarle una sorpresa. Hanno parlato di Nausica, la sorella adottiva di Giulia, che non vede da 15 anni. “Nausica è la mia sorella non di sangue che i miei genitori hanno trovato in una culla. Non sono stata una sorella esemplare”, ha detto Giulia durante lo scambio di battute con Alfonso Signorini. “L’ho cercata via social ma ha cambiato nome”, ha raccontato l’influencer, ma il conduttore del GF Vip ha una sorpresa per lei: ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Ieri seraha ricevuto la lettera di, suache non vede da 15 anni Alfonso ha chiesto all’influencerdi raggiungere la Mistery Room per mostrarle una sorpresa. Hannoto di, ladi, che non vede da 15 anni. “è la mianon di sangue che i miei genitori hanno trovato in una culla. Non sono stata unaesemplare”, ha dettodurante lo scambio di battute con Alfonso Signorini. “L’ho cercata via social ma ha cambiato nome”, ha raccontato l’influencer, ma il conduttore del GF Vip ha una sorpresa per lei: ...

