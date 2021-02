Giulia Salemi legge le parole di sua sorella Nausika che non vede da oltre 15 anni (Di sabato 6 febbraio 2021) Grandi emozioni nella casa del Grande Fratello VIP 5 ieri sera. Nella puntata del 5 febbraio 2021, tanti i momento dedicati a Dayane Mello ma non solo. C’è stato spazio anche per un’altra storia molto forte. Giulia Salemi questa settimana ha fatto la sua linea della vita e ha parlato di una cosa che pare nessuno sapesse. Sua madre e suo padre avevano preso in affidamento una bambina appena nata, che è stata in casa con loro per quasi otto anni. Una sorellina non di sangue alla quale Giulia ha voluto moltissimo bene ma non sempre è stata capace di dimostrarlo per via della gelosia che provava. Poi la bambina è stata portata via dalla sua vera madre e da quel momento Giulia non l’ha più vista nè sentita. Ad Alfonso Signorini ha spiegato che negli ultimi anni ha provato a mettersi in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 febbraio 2021) Grandi emozioni nella casa del Grande Fratello VIP 5 ieri sera. Nella puntata del 5 febbraio 2021, tanti i momento dedicati a Dayane Mello ma non solo. C’è stato spazio anche per un’altra storia molto forte.questa settimana ha fatto la sua linea della vita e ha parlato di una cosa che pare nessuno sapesse. Sua madre e suo padre avevano preso in affidamento una bambina appena nata, che è stata in casa con loro per quasi otto. Una sorellina non di sangue alla qualeha voluto moltissimo bene ma non sempre è stata capace di dimostrarlo per via della gelosia che provava. Poi la bambina è stata portata via dalla sua vera madre e da quel momentonon l’ha più vista nè sentita. Ad Alfonso Signorini ha spiegato che negli ultimiha provato a mettersi in ...

